Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde takımın genel olarak iyi durumda olduğunu ancak önemli eksiklerin bulunduğunu söyledi. Zor bir karşılaşma olacağını belirten Yalçın, Rafa Silva’nın hazır olmadığını ilettiği için kadroya alınmadığını, eksiklere rağmen sahaya kendi oyunlarını yansıtacaklarını ifade etti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçı önesi değerlendirmelerde bulundu. 

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları; 

"Takım istatistik olarak iyi durumda ama sonuçlandıramadığımız da oldu. Trabzonspor da mücadelesi yüksek bir takım, zor bir maç olacak. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Bakalım şartlar bizim için iyi olacak diye düşünüyorum. 

Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattılar. Bilal ile Ndidi de Afrika Kupası'na gidecekler. Bayağı bir eksiliyoruz takım olarak. Rafa Silva'yla hafta içi hocalar konuştu. Kendisi hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti bize net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Rafa Silva kendisi ‘hazırım ben kadroya girebilirim’ derse alırız bir problem yok."

