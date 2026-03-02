2025 yılında en çok stadyum geliri elde eden takımlar açıklandı: İlk 20'de iki Türk takımı
UEFA'nın finansal raporları yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre 2025 yılında stadyum gelirleri açıklandı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin geçtiğimiz sene ne kadar stad geliri elde ettikleri belli oldu. İlk 20'de sadece iki Süper Lig takımı var.
Real Madrid - 222 milyon euro
Arsenal - 183 milyon euro
PSG - 175 milyon euro
Manchester United - 155 milyon euro
