2025 yılında en çok stadyum geliri elde eden takımlar açıklandı: İlk 20'de iki Türk takımı

UEFA'nın finansal raporları yayınlanmaya devam ediyor. Buna göre 2025 yılında stadyum gelirleri açıklandı ve Avrupa'nın dev kulüplerinin geçtiğimiz sene ne kadar stad geliri elde ettikleri belli oldu. İlk 20'de sadece iki Süper Lig takımı var.

2025 yılında stadyumdan en çok geli elde eden takımlar açıklandı. UEFA'nın yayınladığı finansal raporlar sonrası Süper Lig'de iki takım ilk 20'de kendisine yer buldu. İşte 2025 yılında stadyumundan en çok gelir elde eden takımlar...

Real Madrid - 222 milyon euro

Arsenal - 183 milyon euro

PSG - 175 milyon euroPSG - 175 milyon euro

Manchester United - 155 milyon euro

