"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! CHP lideri Özel'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin, konunun üzerine ibretialem olacak şekilde gidilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, beraberindeki partililerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin "22 Metrekare Gökyüzü" kitabının Ankara'da bir alışveriş merkezindeki kitabevinde düzenlenen imza gününe katıldı.

Gökçe'nin şu an tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Özel, hazırlanan iddianamede Buğra Gökçe'nin tutukluluğuna sebep olacak en ufak bir kanıt olmadığını savundu.

Özel, Buğra Gökçe'nin "bir büyük husumetten dolayı içeride" olduğunu öne sürerek, "Buğra Gökçe, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yolculuğunun yol arkadaşıdır. CHP'nin iktidar yolculuğuna kilometre taşları diken birisidir, bizi iktidara hazırlayan ekibin içindedir. Tek silahı kalemidir. Bütün gücü zihnindedir ama maalesef şu an Silivri cezaevindedir." diye konuştu.

Siyasi rekabet yapamayanların CHP'nin olası iktidarını engellemeye çalıştığını iddia eden Özel, "Ama Buğra Gökçe'nin kalemine, zihnine, yüreğine, Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yüreğine yenilecekler." dedi.

Konuşmasının ardından Özgür Özel, Buğra Gökçe adına "22 Metrekare Gökyüzü" kitabını imzaladı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Meclis leke kaldırmayacak bir yer"

CHP Genel Başkanı Özel, alışveriş merkezinden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin soru üzerine Özel, bu olayın yaşanmasından büyük bir utanç duyduğunu söylediğini hatırlatarak, olayla ilgili kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini savundu.

Özel, "Bir sessizlik hakim, bu kabul edilebilir bir durum değil. Meclis'te olan böyle bir olaya, hiçbir şey olmamış gibi yaparsanız, Türkiye'de Meclis'te bu iş böyle normal karşılanıyorsa, üstünkörü geçiştiriliyorsa diye inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin odaklara cesaret vermiş olursunuz. Bu konuyla ilgili hem ilgili Bakanlık hem savcılık hem Meclis Başkanlığı ibretialem olacak şekilde, buna yeltenene örnek olacak şekilde bu olayın üzerine gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanacak rapora katkı sunmak için hazırladığı raporun son durumuna ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

"Rapor bu sabah Sayın Murat Emir tarafından bana sunuldu. Aynı sırada da Adalet ve Kalkınma Partisinin hafta sonuna kadar süre istediği öğrenildi. Raporla ilgili çalışmaları çok değerli buldum, bazı önerilerim oldu. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta sonuna kadar zaman istiyorsa bu zamanı CHP de kullanacak."

