BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Abone ol

Antalya'ya gelen Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti.

Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Zeybek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarının Böcek'in sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti - Resim: 0

Böcek'in tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesi gerektiğini savunan Zeybek, şunları kaydetti:

"Sayın Böcek, cezaevine girdiğinde daha önce pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alarak 12 ilaç kullanıyorken, bugün bu kısa süre içinde kullandığı ilaç sayısı 23'e çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat ve pankreasla ilgili de rahatsızlıkları var. Bunlarla ilgili de tedavi süreçleri devam etmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi
Habertürk TV satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi
Putin ile kritik zirvede neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Putin ile kritik zirvede neler konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor
Azerbaycan, Polonya'yı AB ve NATO'da güvenilir ortaklarından biri olarak görüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, "Al Sharq Youth 9. Uluslararası Konferansı"nda konuştu