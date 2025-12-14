BIST 11.311
Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi

Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Estudiantes, Racing'i penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fernando Muslera kurtardığı 2 penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı.

Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90+3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Galatasaray Muslera için tebrik mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin’de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı.

Fernando Muslera, 2 penaltı kurtararak Estudiantes'e şampiyonluk getirdi - Resim: 0

Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı. Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu.

Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.

