Özgür Özel'in cemevi iddiasına AK Partili Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların değerlerinin asla siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerinin siyasi bir bühtan olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, yalan siyasetiyle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez."

CHP tarafından iktidarlarına yönelik "gayrı milli" denmesinin tümüyle "gayrı meşru" olduğunu belirten Çelik, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri milli stratejilerin devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

