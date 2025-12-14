BIST 11.311
Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'ndeki bir tekel bayi önünde C.Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.Ç, Yangun'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan H.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

