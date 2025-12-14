BIST 11.311
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın Sidney kentinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dilenirken, Türkiye’nin terörün her türüne karşı ilkeli duruşu ve uluslararası iş birliğine bağlılığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sidney şehrinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

