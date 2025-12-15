Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın takımın en iyi performanslarından biri olduğunu söyledi. Yedikleri gollerin hatalardan kaynaklandığını belirten Tekke, hakem Ali Şansalan’ın uzatma süresi kararından memnun olmadığını ifade etti.

"EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"

En iyi performanslarından biri sergilediklerini ifade eden Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu." diye konuştu.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Hakem Ali Şansalan'dan memnun olmadığını söyleyen Tekke, "Hakemden memnun değilim. Nedeni şu uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." dedi.