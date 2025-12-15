BIST 11.311
DOLAR 42,70
EURO 50,15
ALTIN 5.911,58
HABER /  SPOR

Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim

Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın takımın en iyi performanslarından biri olduğunu söyledi. Yedikleri gollerin hatalardan kaynaklandığını belirten Tekke, hakem Ali Şansalan’ın uzatma süresi kararından memnun olmadığını ifade etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"

En iyi performanslarından biri sergilediklerini ifade eden Tekke, "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu." diye konuştu. 

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Hakem Ali Şansalan'dan memnun olmadığını söyleyen Tekke, "Hakemden memnun değilim. Nedeni şu uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." dedi.

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?