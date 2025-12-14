BIST 11.311
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehzadeler Belediyesi, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunan Durbay’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığını bildirerek cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören başkan Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadelere hizmet etmekten gurur duyan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır."

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

BURHANETTİN BULUT: ONCA MÜCADELEYE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bulut, şu ifadeleri kullandı:

Ah be Gülşah… Manisa’dan yüreğimize bir ateş daha düştü… Şehzadeler Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Gülşah Durbay, verdiği onca mücadeleye rağmen hayata tutunamadı. Gülşah kardeşime Allah’tan rahmet; başta acılı ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm Manisa’ya sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun…

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2 Aralık'tan bu yana Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edilmişti. 

