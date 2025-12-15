BIST 11.311
DOLAR 42,70
EURO 50,14
ALTIN 5.940,70
HABER /  GÜNCEL

Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı iddia edilen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı