Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları

edavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından Gülşah Durbay ile olan bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Duran, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

MURAT KURUM

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

ALİ YERLİKAYA

Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

YILMAZ TUNÇ

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı.

Destici, mesajında Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet dileyerek; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve seçmenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Öte yandan Mustafa Destici’nin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şehzadeler Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız tarifsiz…

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.