BIST 11.311
DOLAR 42,70
EURO 50,14
ALTIN 5.940,70
HABER /  GÜNCEL

İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı

İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin görüntülerin yer aldığı kaydedildi.

İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
Samsunspor'a evinde ağır darbe!
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama