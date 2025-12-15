BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Abone ol

D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 APU 751 dorse plakalı tır, 54 YT 178 plakalı otomobil, 32 PP 848 plakalı otobüs, 41 AVB 274 plakalı tankerle plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı - Resim: 0

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var
Kabine bugün toplanıyor, gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var
Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu
Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan isim belli oldu
Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi
Boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı apartmanı ateşe verdi
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı
İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Trabzonspor'dan Beşiktaş yöneticilerinin hakem açıklamalarına tepki
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik