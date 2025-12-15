BIST 11.399
CHP'nin Kağıthane mitingi iptal edildi

CHP'nin her çarşamba günü bir ilçede gerçekleştirdiği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi 17 Aralık günü gerçekleşmeyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından her çarşamba bir ilçede Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi gerçekleştiriyor.

Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Ancak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının üzerine 17 Aralık günü gerçekleşecek Kağıthane mitingi iptal edildi. Haberi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabı duyurdu:

"Değerli İstanbullular,

17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Kağıthane mitingimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesi, partimiz ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Başımız sağ olsun."

