Anadolu Ajansı
Parkta çıkan kavga korkunç bitti! 16 yaşındaki öğrenci...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Bir parkta lise öğrencileri M.T. (16) ile M.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Y, bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

