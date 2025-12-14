BIST 11.311
Sergen Yalçın: Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş’ın 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı.

"AKLIMDAKİLERİ KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi."

