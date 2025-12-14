Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Biz bedel ödedik

Trendyol Süper Lig’de yılın son derbisinde Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kalırken, siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 38. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı. Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, hakem ve VAR uygulamalarına sert tepki göstererek Beşiktaş’a yönelik haksızlıklara son verilmesi çağrısında bulundu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş 38. dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç maçın ardından hakem yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Murat Kılıç açıklamasında; “VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Bu saatten sonra Beşiktaş'la uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bundan sonra böyle devam ederse biz de gerekeni yapacağız.” dedi.