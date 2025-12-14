BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  GÜNCEL

2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı

2 göçmen kaçakçısı, iş başındayken gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13’ü çocuk 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alınırken, kurtarılan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Abone ol

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avustralya'daki saldırıya kınama
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Kadroda neden yok?
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kredi faizlerinde indirim çağrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kredi faizlerinde indirim çağrısı
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun kararını bozdu
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Nefes kesen Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Emine Erdoğan TOGEM-DER’in dönüşüm pazarını açtı
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu
Burak Yılmaz ayrılık kararını duyurdu
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı
Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında tek golle kazandı