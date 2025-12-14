Samsunspor'a evinde ağır darbe!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsunspor ile Başakşehir Futbol Kulübü’nün karşılaştığı mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın kritik müsabakalarından bir diğeri Samsunspor ile Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda konuk takımın yıldızı Eldor Shomurodov (66') attığı golle takımına hayat verdi.

Maç, Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Konuk takımın son golünü Bertuğ Yıldırım 83'üncü dakikada attı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir 17 olan puanını 20'ye taşıyıp 8'inci sıraya yükseldi. Samsunspor ise 25 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Başakşehir FK önümüzdeki hafta evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Samsunspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.