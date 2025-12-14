MHP'li İsmail Özdemir'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bir köşe yazısı üzerinden başlatılan tartışmaları “mesnetsiz” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde çalıştığını vurgulayan Özdemir, bu sürecin milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde başlatılan tartışmalara sert ifadelerle tepki gösterdi. Özdemir, bir köşe yazısı üzerinden “mesnetsiz tartışmalar” çıkaran çevrelerin, ortaya çıkan hakikatler karşısında etkisiz kaldığını belirtti.

Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın irade ve işaretleriyle başlayan Cumhur İttifakı’nın açtığı yolda, Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurum ve kuruluşları ile ülkemizin ve bölgemizin terör belasından tamamen kurtarılması ve arındırılması hedefine odaklanmış, eş güdüm halinde çalışmaktadır." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU: MİLLİ BİRLİK DAHA DA PEKİŞECEK

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, ülkenin milli ve üniter devlet yapısına zarar verecek hiçbir gündemi barındırmadığının altını çizen Özdemir, aksine milli birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazetecinin geride bıraktığımız günlerde yazdığı köşe yazı üzerinden mesnetsiz tartışmalar başlatanların, gelinen aşamada ortaya çıkan hakikatler karşısında güneş gören buz misali erimesi bir yana, aynı kaynaktan başlayarak aziz milletimizin sahiplendiği ve başarıyla ulaşacak olan Terörsüz Türkiye çabalarının hedef alınması, karanlık niyetleri yeniden ortaya çıkarmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın irade ve işaretleriyle başlayan Cumhur İttifakı’nın açtığı yolda, Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurum ve kuruluşları ile ülkemizin ve bölgemizin terör belasından tamamen kurtarılması ve arındırılması hedefine odaklanmış, eş güdüm halinde çalışmaktadır.

Terörsüz Türkiye’de ülkemizin milli üniter devlet yapısına zarar verecek hiçbir konu gündemde olmadığı gibi milli birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi; dış kaynaklı ecnebi hesaplarının yerle yeksan edilmesi, Türkiye’nin küresel bir süper güç haline getirilmesi vardır.

Ne var ki dışardan beslemeli tiplemeler kendilerini aradan geçen her gün biraz daha açık ederken, asıl tirajikomik olan aynı tiplemelerin peşine takılan bazı siyasetçi sıfatını taşıyan zavallıların halidir.

Bunlar PKK’yı silahlı seven, terör belasını üçbeş oya tercih eden, bu haliyle de terör devam etsin anlayışında buluşan, memleketin kanayan hiçbir yarasına merhem olamayan, milletin herhangi bir derdine derman bulamayan kifayetsiz muhterislerdir.

Kim ne yaparsa yapsın, milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, imkanlarımızı daha da geliştirerek, Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek geleceği 86 milyon vatandaşımızın her biriyle, el ele, omuz omuza inşa edeceğiz."