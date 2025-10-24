BIST 11.002
Bora Aktaş'ın kızı yoğun bakımdan çıktı! Büyük korku yaşadılar...

Dört gündür zatürre nedeniyle yoğun bakımda olan Bora Akkaş-Oben Alkan çiftinin 2 yaşındaki kızı Suzan Akkaş normal odaya alındı.

'Veliaht' dizisinde 'Zafer Karslı' karakterine hayat veren oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmiş ve aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Suzan'ın zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oben Alkan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suzan Akkaş, normal odaya alındı. Oben Aklan, kızının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

"Odaya geçtik rahatladık. Yoğun bakım adı korkutuyor tabii ama hem sıkı takip hem de hızlı müdahale için şart denince ne yapacaksın? Bir de anladığım çevremizde çocuklu bunu yaşamayan yok. Yaşadık bitti bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın."

