Stuttgart maçında tekme yemişti! Fenerbahçeli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı konuk ettiği maçta Edson Alvarez'e Bilal El Khannouss tarafından sert bir müdahale yapıldı. Alvarez müdahale sonrası yerde kalırken hakemin Stuttgartlı futbolcuya sarı kart göstermesi çok tartışıldı. Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde ise Alvarez'in bacaklarının yaralı ve kanlar içinde olduğu görüldü.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşanan pozisyon, hem tribünlerde hem sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Maçın 20. dakikasında Fenerbahçeli Edson Alvarez, Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-lacivertli futbolcular, rakip oyuncunun doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.

Hakem sarı kart gösterdi

Karşılaşmanın Danimarkalı hakemi Jakob Kehlet, uzun süren itirazlara rağmen El Khannouss'a sadece sarı kart gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun VAR tarafından incelenmesini bekledi ancak VAR hakemi Jonas Hansen'den herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

Alvarez'in bacaklarının son hali

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Edson Alvarez'in bacaklarının yaralı ve kanlar içinde olduğu görüldü. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterirken, birçok yorumda pozisyonun "net kırmızı kartlık" olduğu vurgulandı.

Rıdvan Dilmen: Rezalet bir hakem

Maçın hakemi Jakob Kehlet'in çok kötü bir performans sergilediğini dile getiren yorumcu Rıdvan Dilmen, "Maçın hakemi rezil bir hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem UEFA'da nasıl hakem oldu? Rezalet bir hakem. Bu Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıymış. Bence son maçı da olur. Kötü bir maç yönetti" diye konuştu.

Nihat Kahveci: VAR nasıl çağırmaz?

Kontraspor'da yorum yapan Nihat Kahveci, ''Tedesco ve futbolcular için final havasında bir maçtı. Seyirciyle barışma ve kendilerine de güven aşılama maçıydı. Bugün kredi kazandılar. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında Danimarka sokaklarında bisiklete binsin, maçları izlesin. Bence ona maç verilmez. El Khannouss ile Alvarez pozisyonunda topa kim dokundu, Alvarez. El Khannouss bilerek vurdu demiyorum ama taban geliyor. Gaddarca mı giriyor, hayır ama rakibinin kasığına vuruyor. Bu tahribatı bırakan bir faul... VAR nasıl çağırmaz?'' açıklamasında bulundu.

Ercan Taner: Kehlet ne kadar kötü bir hakem olduğunu kanıtladı

Spiker Ercan Taner, ''Jakob Kehlet, Alvarez’e yapılan net kırmızı kartlık faulü sarı kart ile geçiştirerek ne kadar kötü bir hakem olduğunu kanıtladı. VAR odası da kırmızı kartlık faule sessiz kalarak büyük hataya ortak oldu.'' dedi.