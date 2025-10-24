BIST 10.700
DOLAR 42,06
EURO 48,87
ALTIN 5.537,48
HABER /  GÜNCEL

'Yolyemezler Çetesi'ne yasa dışı bahis operasyonu! 38 gözaltı

'Yolyemezler Çetesi'ne yasa dışı bahis operasyonu! 38 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 38 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak adlandıran bazı şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları üzerinden bahisten elde edilen paraları akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

'Yolyemezler Çetesi'ne yasa dışı bahis operasyonu! 38 gözaltı - Resim: 0

1,5 milyar liralık işlem hacmi

Şüphelilerin örgütlü bir biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurdukları, "dış finans evi" olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları belirlendi.

'Yolyemezler Çetesi'ne yasa dışı bahis operasyonu! 38 gözaltı - Resim: 1

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahse ilişkin para transferleri, suç içerikli görüşmeler ve hesap hareketlerinin tespitinin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyal de ele geçirildi.

Diğer delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınırken, firari zanlıların yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

'Yolyemezler Çetesi'ne yasa dışı bahis operasyonu! 38 gözaltı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Fehmi Koru CHP seçimlerde hayal kırıklığına uğrayabilir nedenini açıkladı
Fehmi Koru CHP seçimlerde hayal kırıklığına uğrayabilir nedenini açıkladı
Tur otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Tur otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram skunk ele geçirildi
Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek
Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek
Telefon fiyatlarında sürpriz indirim! Hangi modellerde geçerli?
Telefon fiyatlarında sürpriz indirim! Hangi modellerde geçerli?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı
Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat! Hijyen ve beslenme kalkan oluyor
Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat! Hijyen ve beslenme kalkan oluyor
ABD-Çin ticaret savaşında yeni iddia Trump harekete geçiyor
ABD-Çin ticaret savaşında yeni iddia Trump harekete geçiyor
Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?
Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı
29 Ekim'de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
29 Ekim'de bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Sigara vergisinde değişiklik Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına zam olacak mı?
Sigara vergisinde değişiklik Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına zam olacak mı?