Telefon fiyatlarında sürpriz indirim! Hangi modellerde geçerli?

Telefonlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişiklik yaşandı. Bu da indirimi beraberinde getirdi. Bazı telefon modellerinde bin liraya yakın düşüş olması bekleniyor. Hangi telefon modellerinde indirim yapılacak? İşte tüm detaylar...

Abone ol

Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL'yi aşıp 9 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 9 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 oldu.

Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak. Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17 gibi telefonların fiyatlarında düşüş yaşanacak.