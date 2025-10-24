BIST 10.697
HABER /  EKONOMİ

Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?

Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak?

ABD’nin Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulaması fiyatlarda tarihi bir yükselişi tetikledi.Yaptırım kararının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5’e yakın arttı. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Motorinin fiyatına dev zam geliyor. Depoları doldurun. Bu gece pompaya yansıyacak zamla birlikte motorinin litresine 3 liradan fazla zam gelmesi bekleniyor.

ABD’nin Rosneft ve Lukoil şirketlerine yönelik yeni yaptırımları, küresel petrol arzında sıkıntı yaşanabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişme, perşembe günü petrol fiyatlarının yüzde 5’in üzerinde sıçrama yapmasına yol açtı.

MOTORİNE 3 LİRADAN FAZLA ZAM

Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alınmasının akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.  Gazeteci Olcay Aydilek 'Tarihi zam!'  diyerek motorine bu gece yarısı 3 TL 4 kuruş zam geleceğini duyurdu.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

Trump’ın hamlesi akaryakıtı uçurdu! Motorine tarihi zam geliyor, depoları doldurun ne kadar olacak? - Resim: 0

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:52.26 TL/LT

Motorin:52.35 TL/LT

LPG:27.71 TL/LT

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin:52.08 TL/LT

Motorin:52.20 TL/LT

LPG:27.08 TL/LT

NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorinin litresinin zam olması halinde 58.05 lira, Ankara'da 55.66 lira, İzmir'de ise 56 liraya yükselmesi bekleniyor.

