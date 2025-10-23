Bakanlık hileli ürünleri ve firmaları ifşa etti! Bunları sakın sepete atmayın tarhana da bile boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listeye yeni firmalar eklendi.Bakanlığın adresinden yayınladığı listede; sağlığı tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek paylaşıldı.