Bakanlık hileli ürünleri ve firmaları ifşa etti! Bunları sakın sepete atmayın tarhana da bile boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahteciliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. 22 Ekim tarihli yeni listede tarhanada boya, sucukta kanatlı eti tespit edildi. Ürün satın alırken çok dikkat edin!
Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan firmaları bir kez daha ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listeye yeni firmalar eklendi.Bakanlığın adresinden yayınladığı listede; sağlığı tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek paylaşıldı.
Et, bal ve pekmez başta olmak üzere birçok üründe vatandaşın sağlığını tehdit eden hileler ortaya çıkarıldı.
"Yarı mamul parçalanmış biber"de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı tespit edildi.
Bakanlığın açıkladığı listede en dikkat çekici bulgulardan biri et ürünlerine yönelik oldu. Bazı işletmelerin ürünlerinde baş eti kullanıldığı tespit edildi. Hileli ürünlerin özellikle Afyonkarahisar'daki firmalar tarafından piyasaya sürüldüğü belirlendi.