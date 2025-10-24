Tedesco: Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, Stuttgart'ın çok iyi ve yüksek seviyede bir takım olduğunu belirtti.

Alman ekibinin kendi liginde maçlarını domine ederek oynadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:

"Fizik kapasitesi yüksek oyunculara sahipler. Hoeness üç yıldır iyi bir iş çıkarıyor. Takımı kenarda iyi yönetiyor. Benim de bu anlamda takımıma destek olmam gerekiyordu. Kendi oyun yapımızla ilgili oyuncularıma işaretler yaptım. İlk 15-20 dakikada kurmak istediğimiz yapıyı sahaya yansıtamadık. Presi hızlı şekilde geçmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken de boştaki adamı hızlı şekilde bulmamız gerekiyor. Bu anlamda net oyun çizimlerimiz var. Bunu oluşturamadığınız zaman istediğiniz oyunu ortaya koyamıyorsunuz. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum."

Stuttgart karşısında takımının çok iyi oynadığının altını çizen Tedesco, bu anlamda oyunculara hakkını teslim etmek gerektiğini ifade etti.

Futbolcuların iyi bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkati çeken İtalyan teknik adam, "Oyuncularım iyi bir iş çıkardılar. Fiziksel anlamda güçlü bir takıma karşı oynadık ve neredeyse 75 dakika değişiklik yapmadım. 6 haftadır buradayım ve bazı değişiklikler olabiliyor. Alvarez'in bir sakatlığı vardı ve artık oynuyor. Futbolcularımız antrenmanlarda iyi performans sergiliyorlar. Bu maç için ideal 11 buydu ama bu, bir sonraki maçta 11 bu şekilde olacak demek değil. Takımım iyi bir efor sarf etti ve biraz dinlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"90 dakika baskı yapamazsınız"

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiklerinin altını çizen Tedesco, bunun daha iyisini yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

Son 3-4 maçı güçlü bir seviyede oynadıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, Stuttgart karşısında ikinci yarıda takımın geriye çekilmesiyle ilgili olarak "Bazen maç içinde skoru koruma ihtiyacı olabiliyor. Biraz daha geriye gömülebiliyorsunuz. Tabii ki amacımız geride karşılamak değil. Bu biraz da Stuttgart'la da alakalı." diye konuştu.

Stuttgart forması giyen Stiller'e dikkati çeken Tedesco, "Stiller çok kaliteli bir oyuncu, takımın da beyni olarak nitelendirebiliriz. Stuttgart'ın 6 maçını takip ettik. Ligde rakiplerini domine edebilen bir ekip. Bayern Münih'e karşı bile oyunu domine edebilirler. Maç içinde sürekli baskı uygulayamazsınız. 90 dakika baskı yapamazsınız. Ama blokların kompaktlığı anlamında en iyi oyunumuzu ortaya koyduk diyebilirim. Alan markajını iyi şekilde ortaya koyduk. Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, "Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı?" şeklindeki soruya, "Avrupa Ligi takımıyız çünkü Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Benfica'yı geçseydik Şampiyonlar Ligi takımı olurduk." yanıtını verdi.

Adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dengeyi bularak istikrarlı şekilde hareket etmeliyiz. Biz büyük bir kulübüz. Stuttgart da bugün bu büyüklüğü hissetti. Taraftarlarımız inanılmazdı. Bize çok fayda sağladılar. Biz onlara her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Skriniar, Semedo gibi tercübeli oyuncularımız var. Herkesin de desteği ihtiyacı oluyor. Bu akşam tek negatif kısım, daha erken gol atabilirdik."

İsmail Yüksek'in takımın önemli isimlerinden birisi olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "İsmail Yüksek hem karakteriyle hem de topa sahip olma isteğiyle önemli bir oyuncu. Onu seviyorum. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Jhon Duran büyük bir potansiyele sahip"

Ligde oluşan puan durumuna ve puan farkına bakmadığını belirten Tedesco, "Benim felsefemde puan durumuna bakmak yoktur. Bunu yaparsam odak noktamı kaybederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in zor bir lig olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takımlar kaliteli oyunculara sahipler. Bize karşı herkes en iyi performansını ortaya koyuyor. Bizim de ihtiyacımız olan bu. Sonrasında kaliteyi ortaya koyarsınız." dedi.

Jhon Duran'ın yüzde 100 performansa ulaşması durumunda taktik değişikliğe gidebileceğinin de sinyalini veren Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jhon Duran büyük bir potansiyele sahip. İyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. En-Nesyri'yle iyi anlaştılar. Birlikte oynamayı seviyorlar. Belki sonrasında 4-4-2'ye dönebiliriz ama 3-4-3 biraz zor olabilir. Şu anda hazır değil ama aslında onu oyuna sokmak da bir işaret. Bireysel anlamda iyi çalışıyor. Bu hafta birkaç antrenmana katıldı, yüzde 100 durumda değil. Onların seviyesini yukarıya çıkarmak adına süre vermeniz gerekiyor. Belki onu oyuna sokarken diğer oyunculara haksızlık ediyor olabilirim ama bunu yapmalıyım. Canavar gibi antrenman yapan oyuncularımız var. Tabii ki onu belli bir seviyeye çıkarmak için süre vermek istiyorum. Çok iyi bir oyuncu ama şu anda tam olarak hazır değil."