BIST 10.608
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.547,53
HABER /  GÜNCEL

Kuş avı kavgası ölümle bitti! 16 yaşındaki çocuk

Kuş avı kavgası ölümle bitti! 16 yaşındaki çocuk

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren 16 yaşındaki M.C. ve kardeşi Mutlu C. tutuklandı. Olay, Sevinçli Mahallesi’nde kuş avına çıkan kardeşlerle, koyunlarını otlatan amcaları Veysel Ceylan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi.

Abone ol

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde amcasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, dün akşam Sevinçli Mahallesi'nde iki kardeş M.C. (16) ile Mutlu C. (22) kuş avına çıktı.

Bu sırada aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel Ceylan (56), hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C. yanında taşıdığı tüfekle amcasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Veysel Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceylan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kardeşler jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli Bakan, S.Arabistan'dan özür diledi
İsrailli Bakan, S.Arabistan'dan özür diledi
ALO 171'le 12 yılda 6 milyon kişiye sigara bırakma desteği verildi
ALO 171'le 12 yılda 6 milyon kişiye sigara bırakma desteği verildi
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi
Burhanettin Duran: Erdoğan’ın Körfez ziyaretiyle yeni bir sayfa açıldı
Burhanettin Duran: Erdoğan’ın Körfez ziyaretiyle yeni bir sayfa açıldı
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı