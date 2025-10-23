BIST 10.608
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, devrilen kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İ.G. (39) idaresindeki kamyonet, Denizli-İzmir kara yolu Kavaklıdere Kavşağı mevkisinde devrildi. Sürüklenen kamyonet, karşı yönden gelen A.Ç'nin kullandığı 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü A.Ç. (31) ile araçtaki F.Ç. (33) ve D.B. (50) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

