HABER /  SPOR

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye 3 puanı getirdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti. Chobani Stadyumu’ndaki mücadelede galibiyet golünü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde puanını 6'ya yükseltirken Stuttgart, 3 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Victoria Plzen ile karşılaşacak.

Fenerbahçe 1 - 0 Stuttgart

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.

82'Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında Deniz'in gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

79'Mittelstadt sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasındsa Skriniar'ın müdahalesiyle top sol kanattan taça çıktı.

69'Pozisyonu bir süre VAR'da inceleyen hakem penaltı kararını iptal etti.

68'Yapılan itirazların ardından hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

67'Stiller ceza sahasında Edson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Stuttgart lehine penaltı kararı verdi.

52'Sol çaprazdan içeri giren Kerem ceza sahasının solundan kale önüne ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.

39'El Khannouss sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Jaquez'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

34'GOL! Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

31'Fenerbahçe penaltı kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda Skriniar, rakibinin çekmesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

23'Edson'un yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular El Khannouss'un sarı kart görmesine itiraz etti. Bir süre VAR'la görüşen hakem kararını değiştirmedi.

21'İsmail'in pasında topla buluşan En-Nesyri'nin ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

20'Brown sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında İsmail'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

12'Asensio''nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

6'Her iki takım da orta alanda topa sahip olma mücadelesi veriyor.

1' Kadıköy'de karşılaşma başladı

 Fenerbahçe - Stuttgart ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannouss. 

