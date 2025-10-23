BIST 10.608
Burhanettin Duran: Erdoğan’ın Körfez ziyaretiyle yeni bir sayfa açıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinin Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırdığını belirtti. Duran, görüşmelerde ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek adımlar atıldığını, ayrıca Gazze, Suriye ve küresel adalet gibi konularda güçlü bir mutabakat sağlandığını vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'daki resmi temaslarına ilişkin bir açıklama yayınladı.  

"YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş üç ülkede gerçekleştirdiği resmî ziyaretlerin, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırdığını vurguladı.

Ziyaretlerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atıldığını kaydeden Duran "Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Duran görüşmelerde, Gazze’deki insani kriz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meselelerin de ele alındığını ve Türkiye’nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışının güçlü biçimde vurgulandığını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmaların; Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirerek, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açtığını belirtti.

Duran "Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve iş birliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur" ifadelerini kullandı.

