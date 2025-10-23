BIST 10.608
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.560,43
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Filistin'e destek pankartları yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, iki kale arkasına da asılan pankartlarla Filistin'e destek oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı.

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Stuttgart maçında da tribünler doldu.

Sarı-lacivertli yönetimin son oynanan karşılaşmalarda takımlarına destek olmaları yönünde çağrıda bulunarak broşürler dağıtmıştı. Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı.

FİLİSTİN'E DESTEK OLDULAR

İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için bugün de tribünlerden mesaj yollandı.

Kale arkası tribünlerin alt bölümünde, İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı.

ALMAN TARAFTARLAR, TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Öte yandan Alman ekibinin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu.

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları - Resim: 0

Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek pankartları - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planına ortak tepki
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı
Donald Trump, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i kızdırdı! 'Şerefsiz suçlu'
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i kızdırdı! 'Şerefsiz suçlu'
Susuzluk yakında herkesin sorunu olacak! Marmara'da eylül yağışları yüzde 65 azaldı
Susuzluk yakında herkesin sorunu olacak! Marmara'da eylül yağışları yüzde 65 azaldı
Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek
Putin: ABD'nin yeni yaptırımları Rusya ekonomisini etkilemeyecek
Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşuyor
Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşuyor
Türkiye'nin anlaşma imzalaması o ülkeyi rahatsız etti: Yeni bir baş ağrısı!
Türkiye'nin anlaşma imzalaması o ülkeyi rahatsız etti: Yeni bir baş ağrısı!
"Gazze'deki Türk Tuzağı" İsrailli gazete "kabus gibi" diyerek uyardı
"Gazze'deki Türk Tuzağı" İsrailli gazete "kabus gibi" diyerek uyardı
Tartışma yaratan karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e yeni maç verildi
Tartışma yaratan karar sonrası hakem Ümit Öztürk'e yeni maç verildi
MHP'li Feti Yıldız'dan 'anadille eğitim' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan 'anadille eğitim' çıkışı
Çarşı karıştı! Dev zam geliyor motorin fiyatları bir anda 2 liradan fazla zamlanacak
Çarşı karıştı! Dev zam geliyor motorin fiyatları bir anda 2 liradan fazla zamlanacak