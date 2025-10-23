Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa’da hayranlarıyla buluşuyor

Türk müziğinin usta isimleri Kamuran Akkor ve Ayşegül Aldinç, Nossa Costa sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Kamuran Akkor 24 Ekim Cuma, Ayşegül Aldinç ise 31 Ekim Cuma akşamı sahne alarak unutulmaz eserleriyle izleyicilere nostalji dolu geceler yaşatacak.

Usta sanatçı Kamuran Akkor, 24 Ekim Cuma akşamı sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirecek.

AYŞEGÜL ALDİNÇ DE AYNI SAHNEDE

Bir hafta sonra, 31 Ekim Cuma günü ise Ayşegül Aldinç sahne alarak kendine özgü tarzı ve sevilen şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. İki ayrı haftaya yayılan konser serisi, Nossa Costa’da müzik ve nostalji dolu gecelere ev sahipliği yapacak.