Donald Trump resti çekti! "İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda gündeme dair önemli mesajlar verdi. İsrail'in Katar'a saldırısına tepki gösteren Trump, İsrail'in büyük bir hata yaptığını belirtti.

Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını verdi.

Öte yandan "Filistin'in geleceğinin anahtarı" denilen ve hala İsrail'in elinde esir olan Mervan Bargusi'yla ilgili de konuşan Ttump, "Mervan Bargusi'nin Filistinlileri yönetmesi konusunda bir karar vereceğim. Gazze'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

İlhak kararı İsrail Meclisi'nden geçmişti

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. İsrailli vekillerden 24'ü tasarıya hayır oyu verirken, 25 milletvekili ise evet oyu verdi.

Türkiye tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adımlara tepki gösterdi.

Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı. Çelik ise, "Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.