Sivas'ta metan gazı faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlemek için girdikleri foseptikte metan gazından zehirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kızılcakışla köyü Osman Fazıl Polat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte iki kişinin temizlik amacıyla girdikleri foseptikte hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla lağım çukurunda bulunan iki kişi çıkarıldı.

Metan gazından zehirlenen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Hüseyin Ataş (39) da Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

