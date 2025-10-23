YKS ve KPSS adaylarının tercihleri son gece değiştirildi İsmail Saymaz yazdı ÖSYM harekete geçti

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, YKS tercihlerinin son gece değiştirildiğini savunan adayların iddiasını gündeme getirdi. ÖSYM, soruna ilişkin yeni bir uygulamayı devreye sokacağını duyuran Saymaz, bugünkü yazısında KPSS'ye giren adayların aynı şekilde tercihlerinin son gece değiştirildiğini söyleyen mağdurların şikayetlerini aktardı.

İsmail Saymaz'ın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemine girilerek, en az altı öğrencinin üniversite tercihlerinin son gece değiştirildiğine ilişkin dünkü yazısı gündeme bomba gibi düştü.

İlk sıralardaki tercihlerin silindiği son sıralardaki tercihlerin yerinde kaldığını iddia eden adayların isyanlarına yer veren Saymaz'a, ÖSYM açıklama yaptı.

ÖSYM, kendi sistemlerinden kaynaklı bir sızma gerçekleşmediğini, kullanıcı bilgilerinin gizli tutulmasının adayın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Ancak Saymaz'a çok sayıda mağdurdan mail yağarken, şikayetlerin sadece YKS ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Saymaz, bugünkü yazısında KPSS'ye girenlerin de tercihlerinin son dakika değiştirildiği yönünde şikayetlere yer verdi.

Nizip'i beklerken İzmir çıktı

Geçen yıl KPSS sınavında Malatya'da 237. sırayı alan ve Nizip'i beklerken İzmir'e atandığını öğrenen B.A.'yı paylaşan Saymaz, "Saat 23.45’te tercihlerine son şeklini verdi. Ancak içi içine sığmadı. Kontrol için saat 00.01’de yeniden sisteme girdiğinde başından aşağıya kaynar sular döküldü. Çünkü ilk 10 tercihi silinmiş, son dört tercihi ise olduğu gibi bırakılmıştı. B.A., sabah Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede, B.A.’nın sistemine saat 23.52’de girildiği belirlendi. Ancak IP kullanıcısı saptanamadı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi." ifadelerine yer verdi.

Tercih güncellenince mesaj gelecek

ÖSYM yetkililerinin kendisini arayarak bilgilendirdiğini duyuran Saymaz, çifte doğrulama işlemi yapılması önerisine sıcak bakıldığını paylaşarak "Tercihlerin güncellenmesi halinde öğrencinin bilgilendirilmesini mümkün görüyorlar." diye yazdı.