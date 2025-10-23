BIST 10.627
DOLAR 41,98
EURO 48,78
ALTIN 5.555,12
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
TCMB'den son dakika faiz kararı! Beklenen oldu, indirim kaç puan?
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Neşe Aksoy yaşamını yitirdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Üniversitede silahlı saldırı: Meliha eski eşi tarafından vuruldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Sakatlanan İlkay Gündoğan'ın oynayamayacağı maçlar belli oldu
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Kırşehir'de bir FETÖ üyesi apartmanın bodrumunda yakalandı
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Trendyol 15 ülkede eş zamanlı kampanya başlatıyor
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş
Bahçeli ilk kez açıkladı 'Kurucu Önder' ifadesinin perde arkasını buymuş