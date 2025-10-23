Çin'de Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığına General Cang Şıngmin atandı

Çin'de orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyon'un Baş Yardımcılığına, yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu Direktörü General Cang Şıngmin'in atandığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesinin Pekin'de düzenlenen 4. Oturumu'nun ardından yapılan açıklamada, General Hı Veydong'un yolsuzluk suçlamasıyla partiden ve ordudan ihraç edilmesinin ardından boşalan koltuğa Cang Şıngmin'in atandığı belirtildi.

Çin'in stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silahlar ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetleri'nden gelen bir general olan Cang, atamayla ülkenin en kıdemli ikinci askeri konumuna geldi.

Normalde 7 kişiden oluşan Merkezi Askeri Komisyon'da, 3 üyenin yolsuzluk soruşmaları nedeniyle partiden ve ordundan ihraç edilmesiyle 4 üye kalmıştı.

Komisyon'un Başkan Yardımcısı General Hı ile üyeleri Savunma Bakanı General Li Şangfu ve Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Amiral Miao Hua, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle ihraç edilmişti.

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in başkan olarak yer aldığı Komisyon'da Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ile üyeler Genelkurmay Başkanı Liu Cınlı ve Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu Direktörü General Cang Şıngmin yerlerini koruyordu.

Komünist rejimle yönetilen ülkede Çin Halk Kurutuluş Ordusu (ÇHKO), ÇKP'nin silahlı kanadı ve ona bağlı bir örgüt niteliği taşıyor. Merkezi Askeri Komisyon, aynı üyeler ve organizasyonla hem parti hem devlet organı işlevi görüyor.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de son yıllarda silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında çok sayıda üst düzey asker görevden alınmış, partiden ihraç edilmiş veya meclis üyeliklerinden çıkarılmıştı.

2023'te stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silahlar ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı General Vey Fınghı ve General Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmıştı.

Öte yandan Merkezi Askeri Komisyonun Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki General Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Amiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.