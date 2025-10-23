BIST 10.610
Adana'da otomobilde ölü bulunan kişi yasak aşk kurbanı çıktı! Katil bakın kimmiş

Adana'da İlyas Ünalan'ın (54) otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Vücudunda darp izleri görülen Ünalan'ın yasak aşk kurbanı olduğu anlaşıldı. Ünalan'ın yasak aşk yaşadığı N.C.'nin (45) oğlu tarafından evde dövüldükten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili oğul O.C. (27) ve dayı G.C. (47) tutuklandı.

Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta 21 Ekim'de yolun ortasında duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri İlyas Ünalan olduğu tespit edilen ve vücudunda darp izleri görülen kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ünalan'ın yasak aşk kurbanı olduğu anlaşıldı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden dakikalar önce, N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını belirledi. Bunun üzerine O.C. (27), annesi N.C. (45) ve dayısı G.C. (47) gözaltına alındı.

Olay günü O.C'nin aynı sokakta bulunan evine gittiğinde annesinin yanında gördüğü Ünalan'ın evden çıkmasını istemesi üzerine çıkan kavgada birbirlerini darbettikleri öne sürüldü.

Daha sonra O.C'nin haber vermesi üzerine eve gelen dayısı G.C. ile Ünalan'ı dışarıya çıkardıkları öğrenildi.

Otomobiline binerek buradan ayrılmak isteyen Ünalan'ın ise yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra aracında fenalaştığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan O.C. ve dayısı G.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, annesi N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

