Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Umman'ın başta Filistin davası, birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Umman'ın başta Filistin davası, birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.

