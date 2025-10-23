Ara seçim sonrası istifa! Kabinede kritik değişiklik!

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, ara seçimlerin ardından görevinden istifa etti. Yerel basın, kabinede değişiklik sinyali veren Devlet Başkanı Javier Milei’nin yeni görevlendirmeye hazırlandığını aktardı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa etti. Yerel basın, Werthein'ın Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirmiş, Werthein'ın yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi olmadığını aktarmıştı. Werthein'ın istifa hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekonomik reformlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini etkileyecek olan ara seçimlerin ardından kabinede değişiklikleri olacağını ifade etmişti.