Eriş'e "En Yenilikçi Unlu Mamul" ödülü

Eriş AR-GE ve Kalite Direktörü Hakan Başdoğan, "AR-GE yatırımlarımızı artırarak hem ülkemiz gıda sanayisine katkı sağlamayı hem de dünya çapında rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Eriş, Gıda Plus Ödülleri'nde 'En Yenilikçi Unlu Mamul' ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesinde Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından 'Gıda İnovasyon Zirvesi' gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen Gıda Plus Ödülleri'nde Eriş, geliştirdiği 'Ruşeymce Zengin Tam Buğdaylı Noodle' ürünüyle bu ödüle layık görüldü.

Ödül, Eriş'in AR-GE temelli üretim yaklaşımının, sürdürülebilirlik vizyonunun ve inovasyona dayalı ürün geliştirme gücünün somut göstergelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriş AR-GE ve Kalite Direktörü Hakan Başdoğan, ödülün üretimde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği merkezine alan yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Başdoğan, 'AR-GE yatırımlarımızı artırarak hem ülkemiz gıda sanayisine katkı sağlamayı hem de dünya çapında rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizim için her ürün bilimin yoğrulduğu bir hamurdan doğar çünkü gerçekten hamurumuzda bilim var.' ifadelerini kullandı.

