'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi' iddiasına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği iddialarını yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin rutin mülkiye soruşturması kapsamında yürütüldüğü, Yavaş’ın yazılı ifadesinin alındığı ve henüz soruşturma izniyle ilgili bir karar verilmediği belirtildi. Açıklamada, “Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine Bakanlık karar verecektir” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği iddiaları belediye tarafından yalanlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin rutin şekilde ilerlediği ve henüz soruşturma izniyle ilgili bir karar alınmadığı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi' şeklindeki haberlerle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur" denildi.

YAZILI İFADE VERİLDİ, OLAĞAN SÜREÇ İŞLİYOR

"Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş’ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir. Ve olağan süreç işlemektedir."

'YASAL İTİRAZ YOLUMUZ AÇIK OLACAK'

"7 günlük süre verdi konusu ise, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir" denilen açıklamada, "Sonuçta Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir. Soruşturma izni vermesi durumunda ise bu duruma karşı elbette yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır" denildi.