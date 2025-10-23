Kahramanmaraş'taki eski eş katliamının detayları ortaya çıktı üvey kızını da...

KAHRAMANMARAŞ'tan dün gece gelen haber şoke etti. Kahramanmaraş’ta eski eşi, kayınvalidesi ve üvey kızını vurduktan sonra intihar eden Hakan Yılmaz’la ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Hakan Yılmaz'ın katliam yaptığı gecede 9 yaşındaki oğlu sağ kurtarıldı.

Abone ol

KAHRAMANMARAŞ’ta yaşanan aile dramıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

38 yaşındaki Hakan Yılmaz aile katliamı yaptığı gecede ilk olarak 37 yaşındaki eski eşi Fatma Görkem'i ardından, 63 yaşındaki eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i ve son olarak da 19 yaşındaki üvey kızı Eda Nur Göksu’yu öldürdü. Korkunç geceninin detaylarına ilişkin emniyetten açıklama yapıldı.

ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA ÜVEY KIZINI

Yapılan açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi’nde yaşayan Hakan Yılmaz (1986) isimli şahsın ilk olarak, eski eşi Fatma Görkem’i (1988) silahla vurduğu belirtildi. İlk cinayetin ardından zanlı Hakan Yılmaz. Namık Kemal Mahallesi’nde oturan eski kayınvalidesinin evine gitti. Katliamına burada devam eden zanlı önce eski kayınvalidesi Gülüstah Görkem’i (1966) vurup öldürdü. Zanlı, daha sonra Eda Nur Göksu (2006) isimli üvey kızını da tabanca ile vurdu. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

OĞLU SON ANDA KURTULDU

Olay yerinden kaçan Hakan Yılmaz'ın, Mimar Sinan Mahallesi Mutfaklı Parkı’nda, yanında oğlu Enes Taha Yılmaz (9) ile birlikte olduğu tespit edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, katliam yapan Hakan Yılmaz'a teslim ol çağrısında bulundu.

ÖNCE POLİSE SONRA KENDİNE

Teslim olmayan zanlı silahını önce polislere doğrulttu. İkna çabalarına yanıt vermeyen zanlı silahı bu kez kendine çevirip sağ şakağına dayadı. Silahını ateşleyen zanlı hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

-“Failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs, Mimar Sinan Mahallesi muhtarlık parkında yanında oğlu E.T.Y. (9) bulunduğu halde birlikte tespit edilmiş ve teslim ol çağrısında bulunulmuştur. Şahıs, elinde bulunan tabancayı önce görevlilerimize doğrultmuş, sonra sağ şakağına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Şahıs, ambulans marifetiyle hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Çocuğu, güvenli bir şekilde ilgili birimce koruma altına alınmıştır.”