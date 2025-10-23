BIST 10.551
Galatasaray'ın yıldızı Torreira ülkesine dönüyor! Yaşadığı büyük şokla sarsıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, babası kalp krizi geçiren futbolcu Lucas Torreira'ya izin verildiğini duyurdu. Torreira, perşembe günü ülkesine dönecek. Okan Buruk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçının ardından açıklama yaparak babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira'ya izin verildiğini ve yıldız ismin 23 Ekim Perşembe günü ülkesine döneceğini duyurdu.

"BU ŞEKİLDE OYNAMASI GERÇEKTEN ZOR BİR DURUM"

Torreira ile ilgili yorum yapan Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum.'' dedi.

''NE KADAR SEVDİĞİNİ VE DEĞER VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de… Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor." ifadelerini kullandı.

