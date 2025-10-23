Asgari ücrette bütçe detayı! Zam oranı için ilk ipucu geldi

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonların gözü asgari ücret artışına çevrildi. Bu konuda birçok hesaplama yapılırken enflasyon oranları en önemli veri olacak.Bütçedeki bir ayrıntı asgari ücret artışı için ipucu verdi. Peki bu ayrıntı ne?

Hükümet 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Bütçe kanun teklifinde yer alan bir detay 2026 yılı asgari ücret için önemli bir ipucunu da verdi.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem milyonlarca çalışanı ilgilendiren o detay bugünkü yazısında aktardı. Erdem şunları kaydetti:

Yüzde 28,5'lik artış olursa...

Enflasyon oranlarına göre artış yapıldığında yüzde 28.5'lik artışta brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor.

Bu oranın üzerinde örneğin yüzde 30 artış olursa bu kez brüt ücret 33 bin 807 TL, net ücret ise 28 bin 736 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 35'lik bir artışta ise brüt ücret 35 bin 107 TL, net ücret ise 29 bin 841 TL'yi buluyor.

Bilindiği gibi bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor.Hükümet bütçeye bu vergi istisnasını karşılamak için bir kaynak ayırıyor. Bu yıl bütçede asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.Bu tutar 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi.

Destekteki bu artış ne anlama geliyor?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücretteki artışa göre tahmini olarak belirleniyor. Bakıldığında artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor.Buradaki öngörü asgari ücretteki artışında benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28.5 olduğu düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

Bu oran asgari ücretin yüzde 28 oranında artacağını gösterir mi?

Hayır. Asgari ücreti komisyon belirliyor. Ancak bütçedeki bu oran artış oranının yüzde 28'ler civarında olabileceği tahminini gösteriyor. Sonuçta komisyon daha aşağıda ya da daha yukarıda bir artışa karar verebilir.

