KKTC'nin yeni lideri ilk ziyaret edeceği ülkeyi açıkladı! Rota belli oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, doğru bir iletişimle kendileriyle ilgili ön yargıları kıracaklarını söyledi. Türkiye'nin adadaki garantör güç olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu Kıbrıslı Türkler için hayati önemde" dedi. Erhürman, ilk resmi ziyaret gerçekleştireceği ülkeyi de açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçim yarışını kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, Türkiye gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEMDE"

Türkiye ile KKTC arasındaki bağın hayati önemde olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Türkiye bu adanın tartışmasız garantör gücüdür. Türkiye ile olan bağımız herhangi iki devletin birbirleriyle ilişkileriyle kıyaslanamayacak düzeyde özel ve hayati öneme sahiptir. Kardeş ülkeyiz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk halkı kardeş halklardır. Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler tarafından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

DIŞ POLİTİKADA ANKARA İLE İSTİŞAREYE DEVAM

KKTC'nin dış politikasıyla ilgili kararlarda Türkiye ile istişare edeceklerini söyleyen Tufan Erhürman, "Bizim yönetimimizin de daha önce KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış liderler gibi gerek müzakere süreçlerini, gerekse Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer kritik meseleleri Ankara ile istişare ve uyum içinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Aynı gelenek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Benim görevim, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımaktır." ifadelerini kullandı.