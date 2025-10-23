BIST 10.551
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.561,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul merkezli 9 ilde operasyon! 42 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 şüphelinin yakalandığı operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi
Türkiye'nin e-Devlet modeli dünyaya açılıyor! 10 ülke sıraya girdi
AB, Rusya’ya karşı 19’uncu yaptırım paketini onayladı
AB, Rusya’ya karşı 19’uncu yaptırım paketini onayladı
Mide küçültme ameliyatında ölüm! 7 şüpheli hakkında fezleke yenidoğan çetesi ayrıntısı
Mide küçültme ameliyatında ölüm! 7 şüpheli hakkında fezleke yenidoğan çetesi ayrıntısı
İki teker üzerindeki büyük tehlike!
İki teker üzerindeki büyük tehlike!
Özgür Özel'den Arnavutköy Belediyesi'ndeki iddialarla ilgili Akın Gürlek'e çağrı
Özgür Özel'den Arnavutköy Belediyesi'ndeki iddialarla ilgili Akın Gürlek'e çağrı
Vergi paketi komisyondan geçti araç alım satımı kira geliri emlak vergisi tapu emeklilik...
Vergi paketi komisyondan geçti araç alım satımı kira geliri emlak vergisi tapu emeklilik...
Filistin'i dilim dilim yutma planı tepk içeken tasarı İsrail Meclisi'nde kabul edildi
Filistin'i dilim dilim yutma planı tepk içeken tasarı İsrail Meclisi'nde kabul edildi
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Arda Güler Kenan Yıldız düellosu
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Arda Güler Kenan Yıldız düellosu
ABD Başkanı Trump, o cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut ve kötü bir adam
ABD Başkanı Trump, o cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut ve kötü bir adam
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den Rusya açıklaması: Yaptırımlarda ciddi artış olacak
ABD'den Rusya açıklaması: Yaptırımlarda ciddi artış olacak