Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı?

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın kritik galibiyetinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında durum değişti. İşte detaylar...

Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor. Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor. 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ülke puanı sıralaması

1. İngiltere - 98.783
2. İtalya - 87.232
3. İspanya - 81.706
4. Almanya - 77.832
5. Fransa - 70.822
6. Hollanda - 62.700
7. Portekiz - 59.867
8. Belçika - 56.150
9. TÜRKİYE - 45.200
10. Çekya - 41.700
11. Yunanistan - 38.313
12. Norveç - 37.588
13. Polonya - 37.375

Diğer yandan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart karşısında, Konferans Ligi'nde de Samsunspor bugün Dinamo Kiev karşısında puan arayacak.

